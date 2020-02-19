Sis içinde yükselen Yavuz Sultan Selim Köprüsü hayran bıraktı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sisin arasında kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yükselen kuleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara ise havadan görüntülendi. Boğaz girişindeki Rumeli balıkçı barınağından ise gemiler için Sahil Güvenlik Deniz Feneri'nden yoğun sis nedeniyle uyarı ikaz sesi verildi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)