Son Dakika Haberleri: Sis içindeki Kıble Dağı Cami'nden masalsı görüntüler
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Sis içindeki Kıble Dağı Cami'nden masalsı görüntüler

15 dakika önce

Sis içindeki Kıble Dağı Cami'nden masalsı görüntülerRİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kıble Dağı Camii sis içinde kaldı.

Sis içindeki Kıble Dağı Cami'nden masalsı görüntüler
RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kıble Dağı Camii sis içinde kaldı. Uçsuz bucaksız sis bulutunun üzerinde kalan caminin havadan çekilen görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yılın yarıdan fazlasını sis altında geçiren Kıble Dağı Camii, havanın güneşli olduğu günlerde eşsiz manzarası ile yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Bin 130 metre yükseklikteki Kıble Dağı camii manzarası ile fotoğrafçılarında büyük ilgisini çekiyor. Etrafı sis içinde kalan caminin havadan görüntüsü ise belgesel filmlerini aratmadı. Caminin muhteşem görüntüsü izleyenleri adeta büyüledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptırılan Kıble Dağı Camii, geçmişi 300 yıl öncesine dayanıyor. Camii, 1960 yılında çıkan yangından sonra yeniden inşa edildi. Ancak zamanla günün koşullarına cevap veremez hale gelen camii Erdoğan tarafından yeniden yaptırılıp 2015 yılında ibadete açıldı.
Caminin çevresinde vatandaşlar için mesire alanı yürüyüş yolları, seyir terası bulunuyor.
Kıble Dağı Camii, Güneysu, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
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