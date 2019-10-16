Son Dakika Haberleri: Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

1 saat önce

Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktıBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre kala Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz satmaya giden Yaşar Bağcı idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, Orhaneli istikametinden Bursa istikametine hafriyat taşıyan Ahmet Balı idaresindeki 16 N 9362 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar indiği yoğun sisin neden olduğu iddia edilen kazada, hurdaya dönen minibüs içerisinde sıkışan pazarcı Ahmet Bake hayatını kaybederken sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın ağır yaralı halde Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Bağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş
Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]