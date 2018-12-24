Son Dakika Haberleri: Sis Kazasında Yaralı Sayısı 19'a Yükseldi

Sis Kazasında Yaralı Sayısı 19'a Yükseldi

1 saat önce

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda sisli hava ve gizli buzlanma nedeniyle 17 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Sis Kazasında Yaralı Sayısı 19'a Yükseldi, System.String[]
Isparta- Afyonkarahisar karayolunda sisli hava ve gizli buzlanma nedeniyle 17 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 07.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 32. kilometresindeki Yağbasan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sisli havada zeminin buzlanması nedeniyle görüş mesafesi azalan yaklaşık 17 araç birbirine girdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre toplam 19 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 16 kişiyi Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk ederken, 3 yaralının da kendi imkanlarıyla tedavi için hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sabahın erken saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar karayolundaki araç kaldırma ve inceleme çalışmaları nedeniyle trafik bir süre aksadı. Karayolunda uzun kuyruklar oluştuğu öğrenilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla aksayan trafik normale döndü.

Öte yandan, kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Isparta, 3. Sayfa
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