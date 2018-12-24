Son Dakika Haberleri: Sis Kazaya Yol Açtı: 3 Yaralı

Sis Kazaya Yol Açtı: 3 Yaralı

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan özel otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sis Kazaya Yol Açtı: 3 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis sebebiyle meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan özel otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Bursa istikametine seyir halinde olan Mehmet Sezer idaresindeki 11 DM 496 çekici, 11 DM 501 dorse plakalı TIR, İnegöl girişi Avarlar kavşağındaki ışıklarda durdu. Arkasından seyir halinde olan sürücü Ahmet Seyfettin Kaya yönetimindeki 53 EA 031 plakalı özel otomobil, önünde duran TIR'a arkadan çarptı. Ahmet Seyfettin Kaya işle araçta bulunan iki kadın yaralandı. Trafik ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri alırken, yaralılar kaza yerine gelen 112 ekibi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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