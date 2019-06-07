Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:10 Kaynak: DHA
BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi. Aarçataki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu
Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara
yönüne giden Serkan
Kısa yönetimindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs, yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa
yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce
ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye
ekibi Serkan Kısa'nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zce
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