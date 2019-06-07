Son Dakika Haberleri: Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi.

Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi. Aarçataki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden  Serkan Kısa yönetimindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs, yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekibi Serkan Kısa'nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:10 Kaynak: DHA
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