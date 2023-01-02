Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi

02.01.2023 20:22

İstanbul'da beklenen yoğun sis sebebiyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda önlem amaçlı değişiklik yaptı. Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

İstanbul'da yarın beklenen yoğun sis, havayolu ulaşımını vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmeye başlandı.

ANADOLUJET 48 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

PEGASUS'TA DA UÇUŞ İPTALLERİ VAR

Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı, AnadoluJET, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi - Son Dakika
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