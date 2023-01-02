Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi

İstanbul'da yarın beklenen yoğun sis, havayolu ulaşımını vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmeye başlandı.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.
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