Sis Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksadı
2 saat önce
Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına düştü.
Tekirdağ
'da Marmara Denizi
'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına düştü.
Denizde etkili olan sis, görüş mesafesini kısalttı.
Sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa
sahiline demirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:13 Kaynak: AA
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