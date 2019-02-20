Son Dakika Haberleri: Sis Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksadı

Sis Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksadı

2 saat önce

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına düştü.

Sis Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksadı, System.String[]
Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına düştü.


Denizde etkili olan sis, görüş mesafesini kısalttı.

Sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:13 Kaynak: AA

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