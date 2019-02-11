Sis Nedeniyle Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
2 gün önce
Hatay'da sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay
'da sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya- İskenderun
Karayolunda meydana gelen kazada, Ali Ş'nin (25) kullandığı 01 ET 073 plakalı otomobil, Büyükdalyan mevkisinde yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan telefon direğine çarptı. Kazada otomobil devrilirken, sürücü Ali Ş., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücüye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
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