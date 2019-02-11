Son Dakika Haberleri: Sis Nedeniyle Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Sis Nedeniyle Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

2 gün önce

Hatay'da sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sis Nedeniyle Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Hatay'da sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya- İskenderun Karayolunda meydana gelen kazada, Ali Ş'nin (25) kullandığı 01 ET 073 plakalı otomobil, Büyükdalyan mevkisinde yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan telefon direğine çarptı. Kazada otomobil devrilirken, sürücü Ali Ş., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücüye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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