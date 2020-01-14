Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

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Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
6 saat önce
Sis görüntüleri Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:57 Kaynak: AA
Sis görüntüleri
Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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