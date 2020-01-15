Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

15 dakika önce

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentin merkezinde sabah sis etkili oldu.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz?
Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor Memurların 2020 yılı için asgari yemek ücretleri belli oldu 2019 yılı içerisinde Türkiye'de en az ve en çok konutun satıldığı kentler belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 10:27:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]