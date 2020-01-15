Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı , İstanbul , Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Düzce 'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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