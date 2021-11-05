Sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika

Etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, saat 14.00 itibarıyla normale döndü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nda görüşün yeniden 1 milin üzerine çıktığı belirtildi.
Açıklamada, saat 14.00 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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