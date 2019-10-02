Son Dakika Haberleri: Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
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Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

50 dakika önce

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.

Zincirleme kazanın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:49 Kaynak: İHA
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