İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor. Bunun üzerine bir açıklama yapan Şehir Hatları, birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

"İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı - Üsküdar Hattı"

(İHA)