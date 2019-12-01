Son Dakika Haberleri: Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
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Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

6 saat önce

Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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