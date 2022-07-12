Sis tabakası görsel şölen sundu
ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle, Kura Nehri ve Ardahan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.
Ardahan'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisin etkili olduğu Kura Nehri ile Ardahan Ovası zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan Ovası ve Kura Nehri'nde etkili olan yoğun sis saat 9.30 civarlarında dağıldı.
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