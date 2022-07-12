Ardahan'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisin etkili olduğu Kura Nehri ile Ardahan Ovası zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sis tabakası görsel şölen sundu - Son Dakika

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