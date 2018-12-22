Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
5 saat önce
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kastamonu
'da D-765 kara yolunun Ilgaz
Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı
ve Ankara
'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:20 Kaynak: AA
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