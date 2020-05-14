İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Boğaz çevresinde yoğun bir sisin hakim olduğu görülürken, sisin etkisiyle Kız Kulesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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14.05.2020 16:30:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİS ÜSKÜDAR'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Son Dakika