Sis ve Buzlanma Kazaları Nedeniyle 4 Saat Mahsur Kaldılar
50 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi
'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.
Çevre il ve ilçelerden dün Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde dönüşe geçti. Ancak, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkan bazı araçlar birbirine çarptı ve yol ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışma yaptı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından yol açıldı ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi, evlerine dönebildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:44 Kaynak: DHA
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