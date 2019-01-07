Son Dakika Haberleri: Sis ve Buzlanma Nedeniyle 30 Araç Birbirine Girdi

Sis ve Buzlanma Nedeniyle 30 Araç Birbirine Girdi

1 saat önce

Sis ve buzlanma nedeniyle 30 araç birbirine girdi -Kayak merkezinden dönen vatandaşlar yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı 150 araç yolda 4 saat boyunca mahsur kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönüş yapan vatandaşlar yoğun...

Sis ve buzlanma nedeniyle 30 araç birbirine girdi
-Kayak merkezinden dönen vatandaşlar yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı
150 araç yolda 4 saat boyunca mahsur kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönüş yapan vatandaşlar yoğun sis, kar ve buzlama nedeniyle kaza yaptı. 30 araç birbirine girdi, kapanan yolda yaklaşık 150 araç ise 4 saat boyunca mahsur kaldı.
Güneydoğunun tek kayak merkezi Karacadağ'a hafta sonu tatiline gidenlerin dönüş yolculuğu, yoğun sis, kar ve buzlanma nedeniyle çileye dönüştü. Akşam saatlerinde bölgeye dönmek isteyen tatilcilerin bulunduğu yaklaşık 30 araç, yoğun kar, sis ve tipi yüzünden birbirine girdi. Hafif sıyrıklara ve maddi hasara neden olan kazalar ile sis, kar ve tipi nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. 150 araç mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Şarampole devrilen ve yolun kapanmasına neden olan araçlar çekici ve iş makinelerinin yardımıyla yoldan çekildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ise iş makineleri ile açılarak, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Mahsur kalan yüzlerce kişi gece saat 22.30'a kadar süren çalışmalarla bölgeden tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Kar, 3. Sayfa
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