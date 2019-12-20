Sis ve hava kirliliği Manisa'yı esir aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sis ve hava kirliliği Manisa'yı esir aldı - Son Dakika

Sis ve hava kirliliği Manisa'yı esir aldı

6 saat önce

Manisa'da 3 gündür kenti etki altına alan sis bugün etkisini arttırarak devam ederken, vatandaşlar sisli havanın içinde kayboldu.

Sis ve hava kirliliği Manisa'yı esir aldı, System.String[]

Manisa'da 3 gündür kenti etki altına alan sis bugün etkisini arttırarak devam ederken, vatandaşlar sisli havanın içinde kayboldu. Görüş mesafesinin de düştüğü sisli ve kirli havadaki kötü kokular da dikkat çekti.


Manisa'da son birkaç gün sisli havanın etkisi altında kaldı. Özellikle sabaha karşı etkisini arttıran sis nedeniyle sürücüler 4'lü sinyallerini açarak yola çıktı. Görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü sisli havada yayılan kötü kokular ise dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre de Manisa kent merkezindeki hava kalitesi 'Hassas' olarak belirlendi. İstasyondan alınan bilgiye göre Manisa'daki hava kalite indeksi, ulusal hava kalite indeksi olan 50 mikrogram/metreküp neredeyse 3 katı değer olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.


Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı'nda havanın açık ve güneşli olması ise dikkat çekti. Sisin etkisini tamamen kaybettiği Spil Dağı'nda kent merkezinde alınan kötü kokular da etkisini kaybetti. Dağın yüksek kesimlerinden kentteki sisli hava net bir şekilde gözlendi.


3 gündür kenti etkisi altına alan sisli havanın hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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