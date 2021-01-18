Sis ve tipinin geçit vermediği Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden açıldı - Son Dakika

Sis ve tipinin geçit vermediği Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden açıldı
18.01.2021 16:09
Yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan olumsuz hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Sis ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi ile yeniden açıldığı kaydedildi.
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