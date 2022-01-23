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Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu - Son Dakika

Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu

23.01.2022 15:21
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak pistleri dolup taştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak pistleri dolup taştı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü.

Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ'da, sömestr tatili ile birlikte hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Otellerdeki doluluk oranının yarıyıl tatilinin ilk haftasında yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

KAR KALINLIĞI BİR GECEDE 15 SANTİMETRE ARTTIKar yağışının aralıksız olarak devam ettiği Uludağ'da, kar kalınlığı bir gecede 15 santimetre arttı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü. Bölgede yoğun sis ve tipi etkili olurken, görüş mesafesi de kısaldı. Sis ve tipiye rağmen kayak pistleri, sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu. Hem otellerde konaklayan tatilciler hem de günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.'GALİBA REKOR KARA DENK GELDİK'Hafta sonu tatili için Uludağ'a geldiğini söyleyen Elif Yavaş "Hava çok soğuk, kayak yapmaya çalışıyorum. Çok eğlenceli. Kış bitmeden tekrar geleceğim" dedi. İstanbul'dan geldiğini belirten Yetkin Bulut da "Her sene Erciyes ya da Uludağ'ı tercih ediyorum. Ama Uludağ'a daha çok geliyorum. Arkadaşım ile geldim. Ben daha önce kayak yapıyordum, arkadaşım ilk kez yaptı. Kayak yapmaya bayıldı. Sezon bitmeden birkaç kez daha geleceğiz. Hava çok soğuk. Biraz önce birinden duydum, '1950 yılından beri rekor kar' diyorlardı. Biz de galiba ona denk geldik" diye konuştu.'OLDUKÇA SOĞUK BİR HAVA VAR 'Bursa'dan hafta sonunu değerlendirmek için Uludağ'a geldiğini ifade eden Serkan Bozkurt ise "Hafta sonu tatillerini genelde Uludağ'da geçiriyorum. Yoğun kar yağışını fırsat bilerek, hemen geldim. Her sene geliyoruz. Sömestir tatili olduğu için kayak pistleri çok yoğun. Genellikle çocuklar için daha eğlenceli" ifadelerini kullandı. Sömestr tatili için Ankara'dan geldiğini dile getiren Emir Yılmaz, şöyle konuştu: "Sömestir tatilinde 2-3 günlüğüne Uludağ'a gelelim dedik. İlk kez geliyorum. Kaymayı öğrendim. Kayak yapmak çok zevkliymiş, çok hoşuma gitti. Oldukça soğuk bir hava var."KAR YAĞIŞI ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'a, 6 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirirken, Karayolları ekipleri Uludağ yolunun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 15 personelden oluşan ekip, 3 greyder, 3 kepçe, 3 rötatif ve 3 kar küreme aracıyla 24 saat boyunca görev yapıyor. Jandarma ekiplerinin Uludağ yolu ve oteller bölgesinde aldığı önlemler de devam ediyor. Milli Park girişinden itibaren denetimler sıklaştırılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine çıkışına izin verilmiyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de kar motorlarıyla kayak pistlerinde sürekli devriye geziyor. Tatilciler, kayak pistlerinden çıkıp, ormana girmemeleri konusunda uyarılıyor.


Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu
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Kış Turizmi, Uludağ, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sis ve tipiye rağmen Uludağ'da kayak pistleri doldu - Son Dakika
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