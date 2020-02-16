Sis yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Sis yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hafta sonu tatili için tesislere gelen kayakseverlerin zorlu anlar yaşadığı merkezde yetkililer, kaza yaşanmaması için sık sık uyarılarda bulundu.

Sis yaşamı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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