SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

21.10.2020 16:34
SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ, System.String[]

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde "8" ve "32" numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşıldığı anımsatılarak, "Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Bir süredir hakkımızda çıkartılan, sebebini anlayamadığımız haberleri takiben yaşanan son gelişme üzerine zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kalan kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine 'ses, müzik' uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir."Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili video T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı'na gönderilmiş ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelenmiştir."Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı'nın 21 Ekim tarihli raporunun detayında da görülebileceği gibi, iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin '8, 32' değil 'ses, müzik' olduğu resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır. Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir."Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Bolat imzalı "Teknik Rapor"un sonuç bölümünde şöyle denildi: "Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda yazı ekinde gönderilen video dosyasının üçüncü dakika, yirmi ikinci saniyesinden itibaren fısıltı ile söylenen iki kelimenin sırası ile "SES" ve "MÜZİK" kelimelerinin olduğu görüşüne varılmıştır"Sisal Şans açıklamasında, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyasının sunulmasına devam edileceği vurgulandı ve eklendi:

"Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve bu değerin operasyona başladığımız günden beri katlanarak artması, yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan Milli Piyango markasına yatırım yapmayı sürdürerek, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz."

- İstanbul
SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ağustos, Türkiye, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Haberler.com'da kutlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti
Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi         
18:01
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
F.Bahçeli Samatta'nın F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü         
17:27
Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı         
16:24
Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak         
16:07
Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi         
15:50
Paşinyan Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi         
15:31
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 18:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SİSAL ŞANS: TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TOPLUMUNA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei