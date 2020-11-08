Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bot battı: 1 ölü - Son Dakika

Cesedin Sisam Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü, kayıp göçmenler için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekibinin bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı kaydedildi.

Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, Sisam Adası açıklarında 24 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Yunanistan 'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu bir erkek çocuğunun öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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