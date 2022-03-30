Sisam Adası'nda büyük orman yangını - Son Dakika
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Sisam Adası'nda büyük orman yangını

30.03.2022 00:57
Sisam Adası'nda büyük orman yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile devam ediyor.

Kuşadası Dilek Yarımadası'na 6 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Ege'deki 9'uncu büyük adası Sisam (Samos) Adası'nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Karadan itfaiye ekipleri, havadan ise az sayıda helikopter ile müdahale edilen orman yangını rüzgarın da etkisi ile yerleşim birimlerine yakın mesafede devam ediyor.

Adadaki yangının yerleşim birimlerine yaklaşması sonrası Vourliotes köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan adada geçen yıl da çok büyük orman yangınları yaşanmış, evler ve araçlar yanmıştı. - AYDIN

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Sisam Adası, Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sisam Adası'nda büyük orman yangını - Son Dakika


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