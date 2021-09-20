Sisam Adası'ndaki sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

Sisam Adası'nda yer alan sığınmacı kabul merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangına, nedeni belli olmayan bir patlama sebep oldu.

Aralarında refakatçisi bulunmayan çocukların da olduğu yaklaşık 550 sığınmacının bulunduğu merkezin tahliye edildiği, merkezde kalan sığınmacıların, hafta sonu adada açılan yeni merkeze sevk edileceği kaydedildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.