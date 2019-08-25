Son Dakika Haberleri: - Sisam Adası'ndaki Yangında 5 Otel Tahliye Edildi
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- Sisam Adası'ndaki Yangında 5 Otel Tahliye Edildi

1 saat önce

- Sisam Adası'ndaki yangında 5 otel tahliye edildiATİNA - Yunanistan'ın Sisam Adası'nda çıkan yangın nedeniyle 5 otel tahliye edilirken, turistler spor salonlarına yerleştirildi.

- Sisam Adası'ndaki yangında 5 otel tahliye edildi

ATİNA - Yunanistan'ın Sisam Adası'nda çıkan yangın nedeniyle 5 otel tahliye edilirken, turistler spor salonlarına yerleştirildi.

Sisam Adası'nda dün başlayan yangın yerleşim alanlarını ve adadaki tatil köylerini tehdit ediyor. Yangın nedeniyle adadaki 5 otel tahliye edilirken, yüzlerce turist geçici olarak spor salonlarına yerleştirildi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, adanın doğusunda çıkan yangına en az 70 itfaiyeci ve 13 motorun müdahalede bulunduğu bildirildi.

Sisam Belediye Başkanı Christodoulos Sevastakis ise, adanın doğusundaki antik Pythagorion kasabası yakınlarındaki çok sayıda otelden bine yakın kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Sevastakis, "Büyük bir yangın değil ama otellere çok yakın. Pythagorion tehlikede değil" diyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.

Sahil güvenlik botlarının da yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalıştığı ve yangına yakın plajlardaki tatilcileri bölgeden tahliye ettiği kaydedildi.

İtfaiye yetkilileri, son 24 saat içinde ülke genelinde 50'den fazla yangın çıktığın ve şiddetli rüzgarın alevleri beslediğini açıkladı.

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
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