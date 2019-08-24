Son Dakika Haberleri: Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik helikopteri yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik helikopteri yakaladı

28 dakika önce

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahil güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen 11'i çocuk, 8'i kadın toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik helikopteri yakaladı, System.String[]

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahil güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen 11'i çocuk, 8'i kadın toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri Saat: 04.13 sıralarında Davutlar açıklarından Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde lastik bir bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Davutlar, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu
Gözü dönmüş koca, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı KÜTAHYA 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik helikopteri yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]