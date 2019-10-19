Son Dakika Haberleri: Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika Genel Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

1 saat önce

Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturduİSTANBUL - İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.

Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.

İstanbul adeta sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı. Sis nedeniyle adeta kaybolan gökdelenler ise havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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