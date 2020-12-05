Sise bürünen gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sise bürünen gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul Levent'te sise bürünen gökdelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sise bürünen gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu İSTANBUL - İstanbul Levent'te sise bürünen gökdelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinde sis yine etkili oldu. İstanbul'da gökdelenlerin bulunduğu Levent bölgesinde ortaya çıkan eşsiz sis manzarası adeta mest etti. Sis nedeniyle adeta kaybolan gökdelenler havadan görüntülendi. Sis bulutu içerisinden gökyüzüne uzanan gökdelenler drone kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Sise bürünen gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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