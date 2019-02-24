Sise Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler
1 saat önce
Bursa'da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Uludağ, soğuk hava ve sise rağmen hafta sonunda doldu taştı.
Bursa
'da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Uludağ
, soğuk hava ve sise rağmen hafta sonunda doldu taştı.
Bursa'da iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, vatandaşlar sise rağmen Uludağ'a akın etti. Vatandaşlar, jandarma ekiplerinin önlem aldığı yolda araçları ile zirveye çıktı. Araçlarında kar lastiği ya da zincir bulunmayan sürücüler ise Milli Park'ta aileleri ile birlikte karın keyfini sürdü.
Vatandaşlar, "Bu sene çok fazla kar göremedik. Karın yağdığını görünce durumu fırsata çevirdik ve ailelerimizle birlikte buraya geldik. Aracında zincir olan Uludağ'a çıktı, olmayanlar ise burada Milli Park'ta eğleniyor" dediler. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:05 Kaynak: İHA
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