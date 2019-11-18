Son Dakika Haberleri: Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara
Son Dakika Genel Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara - Son Dakika

Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara

6 saat önce

Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu.

Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisin arasında adeta kayboldu. Köprü ve boğazda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara

İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu 1 liradan satılan meyveyi, kurutarak 23 liradan piyasaya sunuyor
Bafetimbi Gomis'ten bomba Galatasaray açıklaması: Dönmeye hazırım İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]