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Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara havadan görüntülendi
6 saat önce
Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
Sise teslim olan İstanbul'da masalsı manzara havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisin arasında adeta kayboldu. Köprü ve boğazda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
İstanbul'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
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