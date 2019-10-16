Son Dakika Haberleri: Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

1 saat önce

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi.

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yüklediği boş cam şişeleri Orhangazi'ye götüren 34 VYU 20 kupa, 34 EM 1710 dorse plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tır çekiciler yardımıyla tarladan çıkarılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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