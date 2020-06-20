Şişecam 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olması için liderlik ediyor - Son Dakika

Şişecam 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olması için liderlik ediyor

Şişecam Topluluğu camın teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olarak ilan edilmesi için Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) ile birlikte çalışıyor.

Şişecam 2022'nin

Şişecam Topluluğu camın teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olarak ilan edilmesi için Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) ile birlikte çalışıyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada cam bilim ve teknolojisinin gelişimini teşvik etmek amacıyla 1933 yılında kurulan ve bugün üniversiteler, bilimsel kuruluşlar, cam üreticileri ve tedarikçilerinin oluşturduğu cam dünyasının en etkin organizasyonu konumundaki Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), 2022'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Cam Yılı" olarak kabul edilmesi ve cam malzeme üzerindeki küresel odağın artması için çalışmalarda bulunuyor.

Küresel cam sanayinin önde gelen oyuncuları arasında yer alan Şişecam Topluluğu da camın günümüzdeki teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla 2022'nin "BM Uluslararası Cam Yılı" olarak ilan edilmesi için etkin bir üyesi olduğu ICG ile birlikte çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 150 ülkeye ulaşan satışları ve 22 bin çalışanıyla Türkiye'yi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşayan, dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu konumundaki ICG'nin etkin bir üyesi olan Şişecam, '2022 BM Uluslararası Cam Yılı' hedefi için tüm paydaşları nezdinde çalışmalarını küresel çapta yürütmektedir. Ülkemizin dünya cam sektöründeki gücüne güç katmak amacıyla camın dokunduğu her alanda kurumsal destek arıyor, paydaşlarımız olan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile temasta bulunuyoruz. Türkiye'nin BM Genel Kurul Başkanlığı'nı üstlenmesinden hareketle bu konuda verilecek her türlü desteğin çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Cam sanayinin doğduğu Anadolu topraklarından bir dünya markası çıkaran ülkemizin, sektörün hak ettiği küresel farkındalığın yaratılması için BM Genel Kurulu'nun 75'inci döneminde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz."

Cam sektörünün başlangıcı sayılabilecek ilk cam üretiminin M.Ö 1500'lü yıllarda Anadolu topraklarında yapılmasından bugüne camın girmediği hiçbir sektörün kalmadığını, günümüzde cam ve ürünlerine yüklenen fonksiyonların ve kullanım alanlarının hızla arttığını ifade eden Kırman "Cam teknoloji ile sürekli gelişen inovatif bir üründür. Cam sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içecek, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm, mobilya, tarım, perakende, yenilenebilir enerji, savunma, havacılık, uzay teknolojileri, elektrik, elektronik ve optik gibi birçok sektöre girdi veren temel sanayi alanlarından biri olarak, küresel ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Sürdürülebilir bir dünya için bu yüzyıl "Cam Çağı" olacak

Kırman, bugün küresel cam pazarının 170 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla uzun vadeli değer sağlayan cam sektörü, sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda ise sonsuz bir potansiyel vadetmektedir. Sürdürülebilirlik bağlamında çevre, iklim, enerji tasarrufu ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara ve risklere çözüm üretmesi, sektörün önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Sonsuz kez geri dönüştürülebilen, enerji tasarrufu sağlayan ve en sağlıklı ambalaj malzemesi olma özelliği taşıyan cam, sürdürülebilir uygulamalarla yeniden üretimi desteklemektedir. Enerji tasarrufu sağlayan mimari cam ürünleri, sürdürülebilir şehirler ve ülke ekonomilerine sürdürülebilir bir gelecek için doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreten, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği söz konusu rolün küresel çapta vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Cam sektörünün sınırlarını sürekli genişletmek için çalışan bilim insanları ve sektör temsilcileri olarak, bu yüzyılın "Cam Çağı" olacağı inancıyla son 60 yıldır uluslararası çabaları ve topluma olan katkıları yüksek olan önemli alanları BM Uluslararası Yılı ilan ederek tanıyan BM Genel Kurulu'na 2022'nin Uluslararası Cam Yılı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunduk."

Şişecam Topluluğu üretim faaliyeti gösterdiği tüm ülkelerde "2022 BM Uluslararası Cam Yılı" için destek sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından iş dünyası temsilcilerine, üniversitelerden Ar-Ge merkezlerine, iş ortaklarından müşterilerine, medyadan kamuoyuna kadar uzanan tüm paydaş ağına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda BM Genel Kurulu'na kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından destek mektuplarının gönderilmesi ve 2022 Uluslararası Cam Yılı'na özel www.iyog2022.org web adresi üzerinden başvuru yapılmasını sağlıyor.

Birleşmiş Milletler, Şişecam, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam 2022'nin 'Uluslararası Cam Yılı' olması için liderlik ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu         
17:10
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var         
16:20
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 19:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişecam 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olması için liderlik ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei