Üye Girişi
Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü - Son Dakika

Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü

23.09.2021 13:58
Şişecam'a

Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Şampiyonları" ödül töreninde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde ihracat lideri ödülüne layık görüldü.

Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Şampiyonları" ödül töreninde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde ihracat lideri ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den aldı.

Şişecam, 2020 yılında 4,9 milyon ton cam, 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi yaparak cam sektörünün toplam ihracatının yüzde 30'unu gerçekleştirdi. Şişecam'ın tüm faaliyet alanlarında Türkiye'den gerçekleştirdiği ihracatı yürüten şirketi Şişecam Dış Ticaret, Türkiye genelinde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve sektör birincisi oldu.

Şişecam, salgın döneminde küresel ölçekte oluşan sıra dışı koşullara rağmen girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarına, katma değerli ürünleriyle iç-dış talebi karşılayarak büyümeye ve ihracata aralıksız devam etti.

2020 yılında Şişecam'ın satış gelirleri 21,3 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışları 1,8 milyar dolar oldu. Uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 61 seviyesine ulaştı.

Satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 87 Avrupa, yüzde 3 Afrika ve Orta Doğu, yüzde 7 Asya-Okyanusya ve yüzde 3 Amerika olarak gerçekleşti. Güçlü mali yapısı sayesinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Şişecam, faaliyet döneminde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yaptı.

85 yılı aşan deneyimi, 22 bin çalışanı, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla dünya pazarlarında Türkiye'yi temsil eden Şişecam, salgın nedeniyle ezberleri bozan 2020 yılında da paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan ürün ve teknolojileri ile başarılı performansını sürdürdü.

Seramik, Türkiye, İhracat, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam'a 'İhracat Şampiyonu' ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı 15:11 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi 14:51 Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar 12:59 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar

Son Dakika Haberleri
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:39 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
14:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
14:26 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
14:20 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi
14:12 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O. Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.         
15:17
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı         
15:08
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak         
15:04
Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu         
14:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım         
14:34
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular         
14:11
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 15:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şişecam'a "İhracat Şampiyonu" ödülü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement