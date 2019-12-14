Şişecam'a "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişecam'a 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülü - Son Dakika

Şişecam'a "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülü

7 saat önce

Şişecam Topluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülüne layık görüldü.

Şişecam'a

Şişecam Topluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülüne layık görüldü.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 2019 yılı ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Şişecam Topluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülünün sahibi oldu. Ödülü Şişecam Topluluğu adına Organizasyonel Gelişim Müdürü Elif Araç Çakır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner'den aldı.

Yönetim kurullarına aday gösterilme süreçleri ve çeşitlilik temasıyla düzenlenen konferans kapsamında, "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019 Raporu" sonuçları da açıklandı.

"Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi"ne göre, borsada işlem gören 402 şirket arasında yapılan araştırmada, Şişecam, yönetim kurulunda yüzde 30 kadın oranını yakalayarak en fazla kadın yönetim kurulu üyesine sahip şirketlerden biri oldu. 9 üyenin bulunduğu Şişecam Yönetim Kurulu'nda, 1'i bağımsız olmak üzere 3 kadın üye bulunuyor.

Türkiye, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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