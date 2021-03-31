Şişecam'da üst düzey atama - Son Dakika

Şişecam'da üst düzey atama
31.03.2021 15:57
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) Mali İşler Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz itibarıyla Şişecam'ın Genel Müdürü olacak.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) Mali İşler Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz itibarıyla Şişecam'ın Genel Müdürü olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirildi.
Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.
Son Dakika Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu