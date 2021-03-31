Şişecam'da üst düzey atama - Son Dakika

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) Mali İşler Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz itibarıyla Şişecam'ın Genel Müdürü olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici, 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirildi.

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.