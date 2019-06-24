Son Dakika Haberleri: Şişecam'dan 18 milyon dolarlık fırın yatırımı
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Şişecam'dan 18 milyon dolarlık fırın yatırımı

19 dakika önce

Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.

Şişecam'dan 18 milyon dolarlık fırın yatırımı, System.String[]
Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:33 
Cam, Şişecam, Ekonomi
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