Şişecam'dan 2018 Yılında Yaklaşık 3,4 Milyar TL Net Kar

Şişecam Topluluğu geçen yıl yaklaşık 3,4 milyar TL net kar elde etti.

Şişecam Topluluğu geçen yıl yaklaşık 3,4 milyar TL net kar elde etti.



Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide net satışları 15,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, karlılığını da tüm göstergelerde sürdürülebilir bir performansla yükseltmeye devam etti. Şişecam Topluluğu'nun net karı yaklaşık 3,4 milyar TL seviyesine ulaştı.



Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 4,9 milyon ton cam üreten Topluluk, bu dönemde 2,4 milyon ton soda külü ve 4,1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "2018 yıl sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 15,6 milyar TL'ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, konsolide EBITDA hacmimiz de 4,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



"2018 yılında gelirlerimizi ve karlılığımızı artırırken, önemli yatırımlara imza attık"



Kırman, Topluluk olarak 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"2018 yılında gelirlerimizi ve karlılığımız artırırken, uzun vadeli sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli yatırımlara imza attık. Mevcut pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak amacıyla bu dönemde, düzcam alanında İtalya ve Hindistan'da iki satın alma operasyonunu sonuçlandırdık.



Dünyanın gelişmekte olan en cazip pazarları arasında yer alan Hindistan'daki düzcam iştirakimizde ana hissedar konumuna geldik. Yükselen cam talebiyle de önemli bir potansiyele sahip olan Hindistan'da büyüme fırsatlarına paralel olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İtalya'da da Manfredonia tesisinin satın alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu ülkedeki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katladık.



Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan bu tesisle düzcamda Avrupa'daki liderliğimizi daha da pekiştirmiş olduk. Yurt içinde ise yeni yatırımların yanı sıra Endüstri 4.0 yaklaşımıyla otomasyon, modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımlarımız devam etti. Eskişehir'deki cam ambalaj fabrikamızda dördüncü fırın yatırımını tamamladık. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırınla birlikte Türkiye'deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitemiz 1,2 milyon tona ulaştı. Balıkesir'deki yeni cam elyaf fabrikamızı da yılın son çeyreğinde devreye alarak üretime başladık. Başlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni yatırımımız sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatını ikame etmeyi ve başta bor olmak üzere yerel kaynaklarımızı katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz."



"Başarılı finansal sonuçlarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz"



Kırman, 2018 yılında yaklaşık 760 milyon dolar tutarındaki ihracat geliriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini aktararak, "Başarılı finansal sonuçlarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Mali yapılarını gelecek dönemlerde de büyümelerini destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kırman, "Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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