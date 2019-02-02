Son Dakika Haberleri: Şişecam’dan 3.4 milyar kâr

Şişecam’dan 3.4 milyar kâr

1 saat önce

Şişecam Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar TL yatırım ve 760 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Şişecam’dan 3.4 milyar kâr, System.String[]
Şişecam Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar TL yatırım ve 760 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılı net satışları 15,6 milyar TL seviyesine yükselen topluluğun net kar yaklaşık 3,4 milyar TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Ekonomi
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