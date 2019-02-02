Şişecam’dan 3.4 milyar kâr
1 saat önce
Şişecam Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar TL yatırım ve 760 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Şişecam
Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık 2,6 milyar TL yatırım ve 760 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılı net satışları 15,6 milyar TL seviyesine yükselen topluluğun net kar yaklaşık 3,4 milyar TL oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46
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