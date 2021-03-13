Şişecam'dan sağlık çalışanlarına antimikrobiyal kaplamalı cam kupa - Son Dakika

Şişecam'dan sağlık çalışanlarına antimikrobiyal kaplamalı cam kupa

13.03.2021 10:43
Şişecam'dan sağlık çalışanlarına antimikrobiyal kaplamalı cam kupa, System.String[]

Şişecam, küresel salgına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla geliştirdiği cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block Teknolojisi'nin fayda alanını genişletmek için kapsamlı bir bağış kampanyası başlattı.

Şişecam, küresel salgına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla geliştirdiği cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block Teknolojisi'nin fayda alanını genişletmek için kapsamlı bir bağış kampanyası başlattı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla başlatılan kampanya kapsamında Şişecam, Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ne sahip 1 milyon 270 bin adet Paşabahçe kupasını, Türkiye'de salgına karşı mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına hediye edecek.

Şişecam, geniş kapsamlı bu bağış kampanyası aracılığıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da etkili V-Block Teknolojisi'ne sahip ürünlerini 81 ilde kamu hastaneleri bünyesinde salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının her birine ulaştıracak.

"V-Block Teknolojisi, Kovid-19'a karşı yüzde 94,1 etkili"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel salgının damga vurduğu bir yılı geride bırakırken, ekonomik ve sosyal hayatın tüm akışının küresel ölçekte hızlı bir değişime uyum sağlamak zorunda kaldığı, ezberleri bozan, sıra dışı günlerden geçtik. Sürdürülebilirlik kavramının daha somut anlamlar kazandığı, iş yapış kültürünün yeniden tanımlandığı bu dönemde bilim ve teknoloji, hayatın her alanına dokunan önemli gelişmelere ışık tuttu. Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratan bir dünya şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda, pandeminin başından bu yana Şişecam olarak biz de mücadeleye katkı sağlayabileceğimiz çalışmalara odaklandık ve cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ni hayata geçirdik. Patent başvurusunu da yaptığımız yüzde 100 yerli bu teknolojinin Sağlık Bakanlığı onay ve ruhsat süreçlerini de aralık ayında tamamladık.

Ardından üretimine başladığımız V-Block Teknolojisi'ne sahip dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürünlerini Paşabahçe markamız ile şubat ayında Türkiye ve dünya piyasalarına sunduk. Aynı zamanda Kovid-19 dahil birçok virüs ve bakteriye karşı etkili V-Block Teknolojisi'ni pandemiye karşı büyük bir özveriyle en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak üzere Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile geniş kapsamlı bir bağış kampanyası başlattık."

"Pandemiyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza ulaşacağız"

Ahmet Kırman, özellikle normalleşme adımlarının hızlandığı bu dönemde, cam yüzeyler üzerinden bulaş riskini azaltan V-Block Teknolojisi'nin sürdürülebilir bir gelecek için önemli katkılar sunacağına inandığını ifade ederek, "Cam ve kimyasallar alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Türkiye'de kurumsal Ar-Ge çalışmalarını başlatan ilk özel sektör kuruluşlarından biridir. Yarım asırlık Ar-Ge kültürümüz ile cama ve üretim teknolojilerine yeni fonksiyon ve yetenekler kazandırırken, girdi verdiğimiz sektörlerin gelişimine de önemli katkılar sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle salgının başlangıcından bu yana gösterdikleri büyük özveri ve olağanüstü çaba için sağlık çalışanlarına teşekkür etme fırsatı bulacakları için memnuniyetini ifade eden Kırman, "Kovid-19'a karşı yüzde 94,1 etkili olduğu Sağlık Bakanlığı onaylı akredite labotatuvarlar tarafından test edimiş olan V-Block Teknolojisi'ne sahip Paşabahçe kupalarının dağıtımına başladık. Temmuz ayı sonu itibarıyla ürünleri Türkiye'de kamu hastaneleri bünyesinde pandemiye karşı mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza ulaştırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Kırman, "Şişecam için büyük bir gurur vesilesi olan V-Block Teknolojisi'nin tüm paydaşlarımıza olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın hayatına da değer katmasını umuyor, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle pandemiye karşı mücadelenin en ön saflarında yer alan ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Münir Karaloğlu, Türkiye, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'dan sağlık çalışanlarına antimikrobiyal kaplamalı cam kupa - Son Dakika Ekonomi


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