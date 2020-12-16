Şişecam'dan virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi - Son Dakika

Şişecam'dan virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi

16.12.2020 10:55
Şişecam'dan virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi, System.String[]

Şişecam cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi için Sağlık Bakanlığı onay süreçlerini tamamladı.

Şişecam cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi için Sağlık Bakanlığı onay süreçlerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, öncelikle Türkiye pazarında satışa sunacağı Antimikrobiyal V-Block Teknolojisine sahip cam ev eşyası ürünleri için seri üretime 2021 yılbaşında başlayacak.

Şişecam'ın küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlama hedefi doğrultusunda geliştirdiği cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli özel V-Block kaplama teknolojisi, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda, koronavirüs (Kovid-19) dahil birçok farklı virüs ve bakteriye karşı etkili olduğunun onayını aldı.

V-Block Teknolojisi için ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçlerini de 15 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayan Şişecam bu teknolojiyi öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde kullanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda koronavirüs dahil birçok farklı virüs ve bakteriye karşı etkili olduğunun onayını alan yüzde 100 yerli V-Block Teknolojisi öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanacak.

V-Block Teknolojisi ile dünyanın ilk antimikrobiyal cam ev eşyası ürünlerinin seri üretimine 2021 yılbaşında başlayacak olan Şişecam, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin yüzde 10'unu V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayırmayı planlıyor. V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri başlangıçta Türkiye pazarında, perakende satış noktalarına ek olarak ikram ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.

Şişecam, inovasyon kültürü, Ar-Ge kabiliyeti ve üretimdeki gücünü birleştirerek hayata geçirdiği bu teknoloji sayesinde küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor.

Üretim esnasında yüksek sıcaklıkta uygulanan kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile ürünlerin üzerine uygulanan formül, sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı sıra oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan ortamlar için de ideal olmasıyla dikkat çekiyor.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam ürünlerin Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli bakterilerinde yüzde 99,5, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde yüzde 94,1, Human Coronavirus 229E ve Bovine Coronavirus üzerinde yüzde 90, Poliovirus Tip 1 üzerinde yüzde 99, Adenovirus Tip 5 ve Murine Norovirus üzerinde de yüzde 99,5 etkin olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda onaylandı.

"Toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik çok önemli bir buluşu hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen V-Block Teknolojisi'ni dünyada cam ev eşyası alanında uygulayan ilk cam üreticisi olmanın heyecanını yaşadıklarına belirtti.

Kırman, "Şişecam'ı teknoloji ve markaları ile fark yaratma vizyonuna bir adım daha yaklaştıran Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile küresel salgın döneminde sağlık endişelerinin azalmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 45 yıllık Ar-Ge birikimimizden aldığımız güçle geliştirdiğimiz Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ne sahip ürünlerimizi öncelikle ülkemizde satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kırman, şunları kaydetti:

"Dört kıtaya yayılan 14 ülkedeki tesislerinde ürettiği katma değerli ürünleri ve yenilikçi çözümlerini 150'yi aşkın ülkedeki müşterileriyle buluşturan Şişecam olarak, Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile küresel salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik çok önemli bir buluşu hayata geçirdik.

Salgın sürecinde üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getirirken, ürün, hizmet ve uygulamalarımız ile büyük bir ekosistemi destekliyoruz. Hammaddeden nihai ürüne giden tüm süreçlerimizi Care for Next olarak adlandırdığımız sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda yürütüyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı da benimseyen bir şirket olarak, geliştirdiğimiz Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ni sürdürülebilir bir geleceğe sağlayacağı katkı açısından da önemsiyoruz. Salgına karşı ülkemiz ve dünyada sağlık alanında sürdürülen mücadelede sorumluluğumuzu yerine getirmenin ve V-Block teknolojisi ile insan sağlığının korunmasına katkı sağlayan bir ilke imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ne sahip olacak cam ev eşyası ürünlerinin öncelikle Türkiye pazarında satışa sunulacak. Küresel salgın döneminde çok önemli bir ihtiyaca cevap veren V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun yurt dışı tesislerinde üretilmeleri ve farklı coğrafyalarda satışa sunulmaları imkanını da değerlendiriyoruz. Ayrıca, bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarımıza da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulmasına yönelik planlarımız da var. Küresel salgın sonrasında kurulacak olan yeni dünya düzeninde pazardaki yeni talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hareket ederek, yenilikçi teknoloji ve çözümlerimizi müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'dan virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block teknolojisi - Son Dakika Ekonomi


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