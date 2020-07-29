Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış - Son Dakika

Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış

Şişecam Topluluğu'nun 2020 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 8,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış, System.String[]

Şişecam Topluluğu'nun 2020 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 8,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamayla şirketin ilk yarı finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 2,3 milyon ton cam üreten topluluk, bu dönemde 1,1 milyon ton soda ve 2 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hakim olduğu 2020 yılının ilk yarısında da tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarının 8,8 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Kırman, şunları kaydetti:

"320 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayıs ayında yükselişe geçti.

Özellikle haziran ayından itibaren Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı."

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerini, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğini anımsatan Kırman, bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarının dirençli bir performans gösterdiğini aktardı.

Kırman, otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kollarının yanı sıra turizm sektörü ve hane halkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanlarında ise talepte önemli bir daralma yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ancak mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, uluslararası pazarlarda karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ivme kazandı.

Yılın tamamı anlamında geçen seneye göre tahminlerimizi olumlu yönde geliştiren bir performans sergilediğimiz haziran ayı, yılın ikinci yarısı için çok olumlu bir sinyal verdi. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu önümüzdeki dönemde de tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceğiz."

"EBITDA hacmimiz 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, yılın ilk çeyreğinde yüzde 32 seviyesinde olan EBITDA marjının Ocak-Haziran 2020 dönemi için yüzde 27 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Küresel salgının başlangıcından itibaren maliyet tasarrufuna yönelik önlemleri hızla devreye aldıklarını bildiren Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi hızla güncelledik. Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle yılın ilk yarısında konsolide EBITDA hacmimiz 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde güçlü likit pozisyonumuz sayesinde yaklaşık 470 milyon TL tutarındaki temettü ödemesinin yanı sıra vadesi gelen 300 milyon dolar tutarındaki Eurobond geri ödemesini de gerçekleştirdik. Ayrıca güçlü mali yapımız, operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi ve ilk yarıda toplamda 625 milyon TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı."

"Attığımız adımlarla, tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi destekliyoruz"

Kırman, cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olmanın verdiği sorumlukla hareket eden Şişecam'ın salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerini aksatmadan, çalışanları, is¸ ortakları ve müşterilerinin sağlığı konusunda üzerine düşen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğini aktardı.

Bu süreçte attıkları adımlarla, tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi desteklediklerini bildiren Kırman, şu bilgileri verdi:

"Salgınla mücadeleyi sadece Şişecam bünyesindeki aksiyonlarla sınırlı tutmayıp, toplumun sağlığına ilişkin çalışmalara da destek vererek sorumluluk alıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizde salgının başlangıcıyla birlikte kamu hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven gibi malzemelerin tedarik edilmesi için destek verdik.

Toplumsal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz İtalya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkelerde de öncelikli ihtiyaçlar ve olanaklar ölçüsünde paydaşlarımıza katkı sağladık. Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, küresel salgın döneminde Türkiye ve dünyada ilklere imza atmaya devam etti."

Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ni iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdiklerini hatırlatan Kırman, önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulama planında olduklarını bildirdi.

"Şişecam 85'inci yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiriyoruz"

Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında bileştirmek üzere bu yılın başında yola çıktıklarını anımsatan Kırman, Şişecam'ın 85'inci yılını kutladıkları ve tüm faaliyetleri tek çatı altında birleştirecekleri 2020'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Kırman, şunları kaydetti:

" Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız birleşme işlemine ilişkin başvuru geçtiğimiz günlerde onaylandı. Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin Genel Kurul toplantılarını da ağustos ayında gerçekleştireceğiz. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin eylül ayı içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz.

Bu birleşme sayesinde çevik ve hızlı kurumların avantaj yakalayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacağız. Küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz."

Şişecam, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış - Son Dakika Ekonomi
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