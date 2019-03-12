Son Dakika Haberleri: Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıttı

Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıttı

1 saat önce

Şişecam Düzcam, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrasya Cam 2019 Fuarı'nda ileri teknolojiyle üretilen yeni ürünlerini tanıttı.

Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıttı, System.String[]
Şişecam Düzcam, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrasya Cam 2019 Fuarı'nda ileri teknolojiyle üretilen yeni ürünlerini tanıttı.

Şişecam Düzcam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrasya Cam 2019 Fuarı'nda yenilikçi ürünleriyle yerini aldı.

Dört gün süren fuarda en yeni teknolojilerle ürettiği çeşitli performanslardaki camlarını tanıtan Şişecam Düzcam'ın ürünleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Yüksek üretim kapasitesiyle sağladığı avantajını yenilikçi ürünleriyle destekleyen Şişecam Düzcam, Avrasya Cam 2019'da en yeni ürünü olan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam'ın lansmanını gerçekleştirdi.

Fuarda etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı yeni temperlenebilir ürünlerinin yanı sıra dekorasyon camlarını da sergileyen şirketin standını ziyaret eden sektör profesyonelleri, bir yandan, enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri hakkında yerinde bilgi alırken diğer yandan da Isıcam'ın sıcak ve soğuğa karşı üstün yalıtım özelliklerini test edip deneyimleyebildikleri Isıcam K 3+ Test Tüneli'ne büyük ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Avrasya, Şişecam, Cam, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü 35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]