Şişecam Düzcam Avrupalı mimarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şişecam Düzcam Avrupalı mimarlarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Şişecam Düzcam Avrupalı mimarlarla buluştu

6 saat önce

Şişecam Düzcam, Yunanistan'da gerçekleştirilen Share Atina 2019'a katılarak, Avrupalı mimarlar ve mühendislerle buluştu.

Şişecam Düzcam Avrupalı mimarlarla buluştu, System.String[]

Şişecam Düzcam, Yunanistan'da gerçekleştirilen Share Atina 2019'a katılarak, Avrupalı mimarlar ve mühendislerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Düzcam, 12 ülkeden yaklaşık 3 bin Avrupalı mimarın katılımı ile gerçekleşen Share Uluslararası Mimarlık ve Mühendislik Forumu'nun son etkinliği olan Share Atina 2019'a katıldı.

Şişecam Düzcam, 30 yılı aşkın süredir, düzcam, ayna, lamine cam, temperlenebilir kaplamalı cam başta olmak üzere geniş ürün gamı ile Yunanistan pazarında cam sektörüne hizmet veren ve ülkede yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Avrupa'nın önde gelen mimarları inovatif projelerini ve mimari yaklaşımlarını paylaştı.

Konferansta, Şişecam Düzcam'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı, pazara sunulan yeni kaplamalı ürünleri ve referans projelerini içeren New Technologies in Facade Design sunumu; mimar, cephe danışmanı, cephe firmaları ve mimarlık öğrencilerinden oluşan 300'e yakın sektör temsilcisine aktarıldı.

Etkinlik kapsamında oluşturulan fuaye alanında sergilenen Şişecam Düzcam'ın yenilikçi ürünleri, aralarında Avrupa'dan cam özelinde mimari projeleriyle ödül almış ünlü mimar ve mühendislerin de bulunduğu katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe mimarlık ofisleri Zaha Hadid Architects ve MVRDV'nin yanı sıra, İspanyol mimar Francisco Mangado, Avusturyalı mimar Dietmar Eberle, Yunan mimar Vasilis Sgoutas sunumlarıyla katılırken, Türkiye'den Melike Altınışık Şişecam Düzcam ürünleriyle hayat bulan İstanbul Radyo ve TV Kulesi projesini katılımcılara aktardı.

Yunanistan, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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