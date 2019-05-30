Son Dakika Haberleri: Şişecam Düzcam'dan Tasarrufa Destek Kampanyası
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Şişecam Düzcam'dan Tasarrufa Destek Kampanyası

1 saat önce

Şişecam Düzcam, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketicilere yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Şişecam Düzcam'dan Tasarrufa Destek Kampanyası, System.String[]
Şişecam Düzcam, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketicilere yönelik yeni bir kampanya başlattı.
Şiecam Düzcam'ın açıklamasına göre, şirket, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketiciler için yeni bir kampanyayı harekete geçirdi.
Isıcam S/K kampanyası kapsamında, evinin camlarını değiştiren nihai tüketicilere, 10-20 metrekare arasındaki alımları için 150 TL değerinde, 20-35 metrekare arasındaki alımları için 200 TL değerinde çek hediye edilecek. Kampanya 30 Haziran'a kadar sürecek.
Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan tüketiciler, tercihlerine göre Migros, Boyner, IKEA veya Teknosa'da geçerli çekler arasında seçim yapabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:27 Kaynak: AA
Şişecam, Ekonomi
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