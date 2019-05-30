Şişecam Düzcam'dan Tasarrufa Destek Kampanyası

Şişecam Düzcam, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketicilere yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Şişecam Düzcam, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketicilere yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Şiecam Düzcam'ın açıklamasına göre, şirket, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek ve camla sağlanacak tasarruf konusunda bilinç artırmak amacıyla evinin camlarını değiştiren tüketiciler için yeni bir kampanyayı harekete geçirdi.

Isıcam S/K kampanyası kapsamında, evinin camlarını değiştiren nihai tüketicilere, 10-20 metrekare arasındaki alımları için 150 TL değerinde, 20-35 metrekare arasındaki alımları için 200 TL değerinde çek hediye edilecek. Kampanya 30 Haziran'a kadar sürecek.

Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan tüketiciler, tercihlerine göre Migros, Boyner, IKEA veya Teknosa'da geçerli çekler arasında seçim yapabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursaspor'un stadyumunda 1.5 milyon TL'lik zarar

Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!

TMSF, Yunus Emre Termik Santrali'ni satışa çıkarıyor