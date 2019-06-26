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Şişecam Düzcam, Hindistan'da "Şişecam Tentesol" markasını tanıttı

1 saat önce

Avrupa'nın en büyük düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, reflektif güneş kontrol camlarını "Şişecam Tentesol" markası ile Hindistan pazarına sundu.

Şişecam Düzcam, Hindistan'da
Avrupa'nın en büyük düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, reflektif güneş kontrol camlarını "Şişecam Tentesol" markası ile Hindistan pazarına sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, "Şişecam Tentesol" markasıyla satışa sunduğu reflektif güneş kontrol camlarını Hindistan'da tanıttı.
Yeni Delhi, Ahmetabad ve Jaipur'da müşterileriyle bir araya gelerek "Şişecam Tentesol" markasıyla pazara sunduğu gümüş, füme, yeşil, bronz ve mavi reflektif güneş kontrol camlarının tanıtımını yapan Şişecam Düzcam, ürünleriyle müşterilerin ilgisini çekti.
Geçen yıl Hindistan'da yüzde 50 ortak olduğu iştirakin tamamını satın alarak ülkedeki varlığını güçlendiren Şişecam Düzcam, Hindistan pazarında "Şişecam Flat Glass India" ismiyle faaliyet gösteriyor. Şişecam Düzcam, ürün gamını Hindistan yerel pazarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip çeşitlendirerek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Avrupa, Hindistan, Şişecam, Güncel
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